Вода у трассы Тюмень-Омск может снизиться на безопасный уровень в течение трех дней

В селе Абатское уровень реки Ишим опустился ниже 12 метров. Выше этой критической отметки вода простояла 11 дней. Все это время за федеральную трассу Тюмень-Омск шла круглосуточная борьба. Дорожные службы и спасатели МЧС отсыпали защитные валы, укрепляли их пленкой и мешками.

"На 16:00 в селе Абатском уровень реки составил 1194 см. Местами уже заметно как вода отступила. Но нужно еще минус 50 см, чтобы можно было сказать: угроза для федеральной трассы Р-402 миновала. Судя по темпу снижения воды, это может произойти в ближайшие три дня", - сообщил губернатор Моор.