В 57 населенных пунктах Тюменской области подтоплено 402 жилых дома

В Тюменской области сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия паводка: в Абатском районе ведут работу по укреплению земляной насыпи вдоль автодороги Р-402 Тюмень-Омск, в Викуловском районе занимаются окарауливанием и укреплением защитной линии в селах Викулово, Чебаклей, Поддубровное, Каргалы, Тюлешов Бор. В населенных пунктах, где отсутствует дорожное сообщение, организованы лодочные переправы.

На сегодняшний день в 57 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 402 дома, 345 дачных дома, 3282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог.

Общая группировка сил и средств МЧС России по руслу реки Ишим составляет более 450 человек, 56 единиц техники и 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.