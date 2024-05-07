В Викулово больше суток вода в реке Ишим держится на отметке в 11,68 см

На фото Викуловский район, 28 апреля, информационный центр правительства ТО

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в Викулово больше суток держится на отметке 1168 см, последний подъем - плюс 2 см - был зафиксирован в 20.00 мск 5 мая.

Согласно гидрологическому бюллетеню изменений в уровне воды в реке Ишим в течение минувших суток в Викулово в не произошло. В районах выше по течению наблюдается стабильное снижение: Казанский район - минус 4 см за сутки, до 811 (критический 800 см), Ишим - минус 13, до 978 (850) см, Абатский район - минус 12, до 1211 (960) см.

По данным МЧС, на утро 6 мая в 48 населенных пунктах региона подтоплены 392 жилых дома, 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок и 36 участков автодорог.

Общая группировка сил и средств МЧС России на территории города Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 525 человек и 56 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата.