Моор о паводке: главная точка паводка сейчас - Викуловский район

Самые напряженные участки по паводку на сегодня - это Викуловский и Абатский районы, где река Ишим продолжает прибывать, сообщил губернатор Александр Моор.

В Викулово уровень реки Ишим на 12:00 – 1154 см, на 57 см выше 2017 года (1097 см). В районе затоплено 10 участков автомобильных дорог. Ведется работа по организации транспортного сообщения. Действуют переправы. Доставка продуктов питания и воды осуществляется в полном объеме. В трех населенных пунктах Викуловского района подтоплены дома. Спасатели и сотрудники дорожных служб усиливают насыпи, действуют караулы. До максимума паводка в Викуловском районе еще неделя.

В Абатском районе уровень воды не поднялся за ночь и на 12:00 держится на отметке в 1236 см, сегодня ожидается пик половодья. Продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы. По-прежнему действует реверсивное движение.

В Казанском, Ишимском районах, Ишиме, хоть и незначительный, но стабильный спад воды.

Река Тобол. В селе Упорово подъем воды – плюс 16 см за сутки. Максимума паводок в этом районе достигнет 6-9 мая. В Ялуторовске пик ожидается 9-10 мая.