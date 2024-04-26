Более 5,1 тысячи человек эвакуированы в Тюменской области из-за паводка на реках

09:44 26 апреля 2024
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В Тюменской области из-за паводка на реках Ишим и Тобол остаются подтопленными 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2 844 приусадебных участка и 19 участков автодорог. Эвакуированы более 5 100 человек. В пунктах временного размещения находится 581 человек, из них 201 ребенок, сообщает МЧС РФ.

Уровень воды в реке Ишим в районе села Ильинка вырос на 8 сантиметров и составляет 852 сантиметра. В городе Ишиме - снизился на 4 сантиметра и составляет 1 024 сантиметра. Продолжает расти уровень воды в районе села Абатское: за сутки поднялся на 54 сантиметра и составляет 1 175 сантиметров. 

Теги: Абатский район , Ишим , паводок , эвакуация
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