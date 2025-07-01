Моор рассказал о масштабных ремонтах коммунальных сетей в Тюменской области

14:37 01 июля 2025
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К предстоящему отопительному сезону в Тюменской области отремонтируют 65 котельных, планово заменят более 22 км теплосетей, приведут в порядок свыше 40 км водопроводных сетей и 530 км электросетей. Об этом губернатор сообщил по итогам заседания Совета при полпреде Президента России в Уральском федеральном округе.

"Важный результат – количество инцидентов на коммунальных сетях в регионе снизилось более чем на 6% по сравнению с предыдущим отопительным периодом. Подготовка к предстоящей зиме идет под постоянным контролем регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области", - отметил Моор.

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