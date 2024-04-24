Моор доложил Путину, когда на Тоболе в Тюменской области ожидаются пики паводка

18:00 24 апреля 2024
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил президенту Владимиру Путина, что в регионе ждут прихода паводка по реке Тобол из Курганской области.

"Уровень воды в районе села Коркино повысился на 73 сантиметра. Максимальный уровень половодья в этом населенном пункте мы ожидаем 26 апреля. Далее райцентр Упорово - 28 апреля. И город Ялуторовск - пик ждем 1 мая”, - заявил Моор.

Также он рассказал что работы на дамбах завершены в селе Упоров: она полтора метра нарощена существующая дамба, еще шесть километров вокруг села - насыпь, укрепленная пленкой и мешками с песком. 

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , паводок
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