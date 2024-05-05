Как пережить аллергию на цветение

Цветение растений, которые своей пыльцой способны спровоцировать у человека аллергию – поллиноз. Они вызывают насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд, затрудненное дыхание.

Специалисты Роспотребнадзора назвали основные способы облегчить симптомы аллергии. В первую очередь, они советуют держать закрытыми окна дома, в офисе и автомобиле. Ежедневно проводить влажную уборку, а после прогулки на улице принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос, менять одежду. В период обострения аллергии лучше не употреблять в пищу свежие фрукты, орехи, зелень, специи, квас и мед.

Хорошей профилактикой станет отказ от применения косметических средств, содержащих натуральные растительные компоненты. Врачи также советуют установить дома системы для очистки и фильтрации воздуха, использовать специальные сетки на окна.

Самым эффективным методом борьбы с поллинозом являются лекарственные препараты, которые правильно может назначить только врач аллерголог-иммунолог. А самым радикальным способом специалисты называют временную смену климатической зоны, сообщает Тюменская область сегодня.