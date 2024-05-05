Тюменская область бьет рекорды по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом квартале 2024 года жители оставили на кассах 151 млрд 363,2 млн рублей. Это на 18% больше, чем в январе-марте 2023 года. По динамике регион лидирует в Уральском федеральном округе и превышает средний показатель по России (10%).

С учетом численности населения шопинг каждого жителя превышает 31 тыс. 210 рублей. Традиционно большая часть трат приходится на непродовольственные товары.

В абсолютных цифрах в УрФО лидирует Свердловская область, где граждане за квартал потратили 377 млрд 153,8 млн рублей. Самые скромные траты — в Курганской области, где расходы составили 43 млрд 598 млн рублей.

В целом в Уральском федеральном округе оборот розницы составил 1 трлн 012 млрд 785,5 млн рублей, в России - 12 трлн 521,9 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.