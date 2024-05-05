Тюменские выпускники вузов и СПО могут пройти стажировку для первого опыта

Выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений могут получить первый опыт работы по своей или родственной профессии на стажировке. Это особенно актуально в преддверии выдачи дипломов. В Тюменской области действует специальная программа для молодых специалистов.

Первоначальный опыт могут приобрести старшекурсники вузов и СПО, студенты (по ходатайству образовательной организации), магистранты 1-2 курсов. Также могут обратиться выпускники-соискатели в течение трех лет с получения диплома, если трудовой стаж так и не наработали.

Стажировка длится до трех месяцев. Она засчитывается в общий стаж и оформляется в трудовой книжке. Стажер получит зарплату не ниже величины МРОТ с учетом районного коэффициента и страховых взносов. При увольнении ему выплатят компенсацию за неиспользованный отпуск за отработанный период.

У стажеров есть значимое преимущество: обязательное наличие наставника, который поможет и проконтролирует их работу.

После стажировки работодатель может трудоустроить молодого специалиста. Если такой возможности не будет, то выдаст отзыв и рекомендацию, что поможет для дальнейшего поиска работы, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, сообщает Вслух.ру.