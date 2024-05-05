Как выбрать средство для борьбы с муравьями

В садовых магазинах можно найти огромное количество пестицидов, губительных для муравьев. Подавляющее большинство препаратов от муравьев содержит в своей основе два вещества: диазинон и хлорпирифос.

"Диазинон блокирует выработку фермента, отвечающего за работу нервной системы муравьев. У них начинаются судороги, приводящие к параличу и гибели. К тому же он активно всасывается корневой системой растений и защищает их от вредителей в течение 2-3 недель. - это препарат 3 класса опасности, он умеренно опасен для человека и домашних животных, это стоит учитывать при обработках участка", - рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Кирилл Фуртаев.

Хлорпирифос попадает в организм насекомых через дыхательную систему и парализует нервную систему. В почве химикат удерживается в течение 110-120 дней, а против вредителей он остается эффективен около 1-2 месяцев. Препараты на хлорпирифосе менее опасные, относятся к 4 классу опасности, малоопасен для человека и животных, но при работе с ним тоже необходимо использовать средства защиты (перчатки, защитную одежду, маску и очки).

Кроме химическихпрепаратов существуют еще и биоинсектициды. Действующие вещества, которых основаны на бактериях или грибках губительных для насекомых, или продуктах их жизнедеятельности, но неопасных для человека и животных. Чаще всего Приставка БИО- в названиях препаратов говорит о безопасности и возможности использовать их даже в период цветения и плодоношения огородных культур, сообщает АиФ-Тюмень.