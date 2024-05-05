Тюменцы могут поехать в Крым на образовательный заезд имени Гагарина

С 11 по 17 июня молодежь может отправиться на второй образовательный заезд, посвященный 90-летию со дня рождения летчика-космонавта Юрия Гагарина. Поездка — одно из событий 10-го сезона образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусства от арт-кластера "Таврида". Регистрация доступна на официальном сайте tavrida.art до 12 мая., сообщает Мой-портал.ру.

На площадке события соберутся 400 участников из разных регионов России от 18 до 35 лет: представители маркетинга и медиасферы, индустрии моды и графического дизайна, а также деятели культуры. Вместе молодые люди создадут современные продукты продвижения бренда в арт-школах — отразят достижения космической отрасли через творчество и искусство:

— Арт-школа "Космос и искусство" — участники создадут серию научных подкастов о влиянии творческих индустрий на достижения современной космонавтики "Таврида в космосе";

— Арт-школа индустрии моды — молодые люди станут частью рабочей группы дизайнеров и приложат руку к созданию коллекции одежды брендов CODERED и "Арт.Молодость";

— Арт-школа графического дизайна — молодежь посетит Ливадийский дворец в Крыму и узнает о роли фирменного стиля, познакомится с основными принципами создания айдентики;

— Арт-школа маркетинга и рекламы — медиаспециалисты разработают концепцию медийного сопровождения резидентов при помощи SMM, таргета, PR, диджитала и продакшна;

— Арт-школа современного искусства — участники подготовят и оформят свои идеи в портфолио.

"Отмечу, что это только часть большого количества образовательных заездов, и молодежь Тюменской области всегда представлена в них. "Таврида" — это еще одно место, где молодые люди региона могут проявить себя в творчестве, поработать над новыми идеями и смыслами", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.