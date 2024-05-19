Как создавался "мятный домик" на улице Камышинской

Народный мастер Союза художников России, исследователь и популяризатор традиционной тюменской домовой росписи Вера Быкова рассказала о том, как создавался "мятный домик" на улице Камышинской.

– Мой дом – единственный образец традиционной домовой росписи в Тюмени. Хочется, чтобы таких зданий стало больше, – поделилась мастер.

Когда мастер работала по росписи ставен своего дома, она продумала эскиз, и это помогло увидеть изделие целиком – чтобы не перегрузить, и чтобы достаточно было узора и свободного фона. Заранее Вера Быкова представила и цветовое сочетание. Дом получился мятного цвета, и горожане его стали называть "мятный домик на Камышинской".

– Выкраску я сделала на фанерке, а потом, когда уже работала со ставнями, использовала модули своего тела. Например, ладошка при составлении орнамента обозначала длину одного завитка. Мелом я ставила точки, потом проводила волны и формировала дальнейший узор. Для росписи розочками я делила филенку на несколько разных частей, и ширина ладони была кружком, на который я в дальнейшем прописывала лепестки розы, – рассказала Вера Быкова корреспонденту Тюменской области сегодня.