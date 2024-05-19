Профильную смену Движения Первых принимает "Родник"

50 детей-активистов стали победителями апрельского конкурсного отбора Движения Первых и приехали в реабилитационный центр "Родник" на профильную смену "Время Первых: равные возможности".

"Я приехала на смену, чтобы прокачать творческие навыки, — делится Полина Курочкина, активистка из Бердюжья. — В Движении с прошлого года и уже съездила на Университетскую смену в Красноярск. От смены жду новых друзей и реализации своих идей".

"Смена нацелена на индивидуальные и отрядные достижения. Мы взяли пример развития сценария, знакомый всем детям — это игры, где надо прокачивать навыки, формировать команду и т.д. В течение дня каждый ребенок развивает определенные потенциалы: здоровье, ум, командную работу и др. Дети зарабатывают карточки ученых, чтобы у них формировались ориентиры и пришло понимание, что в России есть все возможности и ресурсы для любого начинания. А команда поддержит", — комментирует руководитель смены, педагог-психолог Данил Варяев.

Смена продлится с 13 по 26 мая.Профильные смены "Время Первых" стартовали еще в пяти лагерях Тюменской области — "Ребячьей Республике", "Витязе", "Алых парусах" и др.

По материалам ОРЦ "Родник".