"Стена памяти" в Тюмени состояла из 60 портретов героев-участников Великой Отечественной войны

В тюменском Студенческом центре завершилась акция "Стена памяти", организованная совместно с общественным движением "Волонтеры Победы".

В событии приняли участие 30 тюменцев — они принесли 60 портретов героев. Среди них есть и портрет бойца, погибшего на СВО. В акции "Стена памяти" поучаствовали студенты, жители Тюмени и региона, сообщает КП-Тюмень.

— Я приняла участие в акции и очень этим горжусь. Принесла портрет своего прадедушки Рахимова Салахетдина Фасхетдиновича и историю о нем. Чувствуется единство с незнакомыми тебе людьми и трепет от воспоминаний, которые пережили наши родственники. Очень надеюсь, что акция станет ежегодной и в следующий раз соберет еще больше участников — поделилась Аделина Якушенко, член Студенческого совета Тюменской области.