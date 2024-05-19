Неконтролируемое потребление вейпов приводит к заболеваниям дыхательной системы

Потребление вейпов породило новую болезнь EVALI — E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury поражение легких при использовании электронных сигарет. Но из-за отсутствия кода по МКБ 10, EVALI пока "диагноз исключение".

Пары от электронных устройств могут нанести серьезный ущерб дыхательным путям, вызывая острые пневмониты, респираторный дистресс-синдром, пневмонии и бронхололиты.

Основное вредное вещество, которое содержится в парах электронных сигарет, - ацетат витамина Е. При его нагревании образуется кетен, который является раздражителем бронхов и легких. Другие компоненты, такие как масла каннабиноидов, нефтяные дистилляты и лимонен, также оказывают свой вредный эффект на организм.

Нагревание глицерина и пропиленгликоля, входящих в состав жидкостей для электронных сигарет, может привести к выделению формальдегида, что является канцерогеном первой группы и значительно повышает риски развития онкологических заболеваний, причем даже среди подростков, сообщает АиФ-Тюмень.