В Тюменской области из-за паводка на реке Ишим подтоплено 155 домов

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в пределах города Ишима и села Ильинка снижается, в районе села Абатское поднялся на 149 см - до 919 см. Тобол в районе села Коркино поднялся на 73 см и приблизился к критической отметке, сообщает МЧС РФ.

В Абатском районе укрепляются земляные насыпи вдоль трассы Р-402 Тюмень-Омск. В Казанском, Ишимском районах и городе Ишим продолжается окарауливание дамб.

В регионе остаются подтопленными 155 домов, 523 дачных дома, 2 776 приусадебных участков, 17 участков автодорог. Заблаговременно эвакуированы более 4,2 тысячи человек. В пунктах временного размещения находятся 504 жителя, из них 186 детей.