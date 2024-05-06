Самым теплым днем короткой трудовой недели в Тюмени станет среда

В наступившей неделе три рабочих и четыре выходных дня, самым теплым из них обещает стать среда - 8 мая воздух прогреется до +22 градусов.

Сегодня, 6 мая, в Тюмени солнечно, с утра ясно, днем воздух прогреется до +12, во второй половине пасмурно, ночью возможен небольшой дождь.

7 мая солнечно, без осадков, днем +12, ночью +6.

8 мая до утра возможен небольшой дождь, днем без осадков, до +22. Ночью пасмурно, +14.

9 мая дожди разной интенсивности в течение всего дня, пасмурно, к вечеру переменная облачность. до +17 днем и около +13 ночью.

10 мая снова похолодает. В первой половине дня ясно, во второй пасмурно и небольшие дожди. Днем +12, ночью +5.

11 мая днем воздух прогреется лишь до +9. Ветер усилится, возможны порывы до 16 м/с. Сохраняет вероятность небольших осадков.