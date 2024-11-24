30 дворов планируется благоустроить в 2025 году в Тюмени

В 2025 году в Тюмени запланировано благоустройство 30 дворовых территорий, для чего в бюджете города выделено 500 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на улучшение условий проживания и повышение качества жизни горожан.

По 9 дворов отремонтируют в Центральном и Ленинском округе, 7 – в Калининском, 5 – в Восточном.

В рамках благоустройства 30 дворовых территорий в Тюмени в 2025 году, помимо ремонта проездов и тротуаров, будет реализован ряд других значимых улучшений.

К концу следующего года будет благоустроено 784 двора, начиная с 2011 года. Общая сумма финансирования за данный период достигнет 7 млрд 339 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.