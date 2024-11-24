Модернизация медицины первичного звена началась в Ярковском районе Тюменской области

В деревне Петропавловка Ярковского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), что стало значимым шагом в улучшении медицинского обслуживания для местных жителей. Этот ФАП значительно улучшит условия работы медицинского персонала и повысит качество оказания медицинской помощи для сельского населения.

До этого момента ФАП в Петропавловке делил здание с детским садом, и его условия оставляли желать лучшего. Теперь это уже в прошлом, и жители деревни обращаются за медицинской помощью в новый ФАП. Он построен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" и в 2023 году с приездом молодого специалиста открыл свои двери.

Современный, удобный, комфортный фельдшерско-акушерский пункт ежедневно принимает пациентов. За десять месяцев текущего года ФАП посетили более полутора тысяч раз.

"Для меня, как для молодого специалиста, здесь созданы все условия для работы, а для пациентов – комфорт и доступность медицинской помощи", - рассказывает фельдшер Кирилл Шибаев, заведующий ФАП.

В деревне Петропавловка Ярковского района, где проживает 264 человека, в основном старшего возраста, открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) стало важным шагом для улучшения медицинского обслуживания. Пожилые люди часто страдают от хронических заболеваний, и регулярный контроль за состоянием их здоровья крайне важен для предотвращения обострений.

В новом ФАПе есть всё необходимое оборудование для мониторинга состояния здоровья и оказания неотложной помощи, - сообщила Альбина Алимова, пресс-секретарь Областной больницы №24 (с. Ярково).