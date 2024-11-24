Организм человека может быть устойчивым к антибиотику

Врачи все чаще сталкиваются с ситуацией, когда схемы лечения с использованием антибиотика становятся неэффективными, инфекции не поддаются лечению, могут передаваться другим людям вместе с нечувствительностью к определенного вида антибиотиков.

"Антимикробная резистентность — одна из наиболее серьезных глобальных проблем здравоохранения, которая затрагивает миллионы людей по всему миру. Их болезни, несмотря на лечение продолжают прогрессировать, переходят в более тяжелую форму", - говорит внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Олеся Лыкасова.

Одной из главных причин развития антибиотикорезистентности является чрезмерное и нецелевое использование антибиотиков пациентами. Часто пациенты применяют антибиотики без назначения врача, назначая их сами себе "на всякий случай". Лекарства применяются не по показаниям, или пациенты не завершают полный курс лечения.

Достаточно часто пациенты используют антибиотики для лечения вирусных инфекций, например, гриппа или ОРВИ. А это - ошибка. На вирусы антибиотики не действуют.

По словам специалиста, определенную лепту в антибиотикорезистентность вносит широкое использование антибиотиков в сельском хозяйстве, недостаточный контроль за продажей этих препаратов в аптеках, - сообщает КП-Тюмень.