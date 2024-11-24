У тюменцев все больше наличных денег

Рост доли наличных денег среди жителей Тюменской области до 16 % является интересным показателем, который отражает несколько факторов, связанных с финансовыми привычками населения. Одной из причин такого увеличения является более активное использование наличных среди людей старшего возраста и тех, что проживают в сельской местности.

"Действительно, многие уже привыкли рассчитываться безналичным способом за товары и услуги. Если рассматривать данные по России, то уже 85 процентов составляет объем безналичного оборота", - привела данные управляющий отделением банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Несмотря на огромное развитие онлайн-банкинга, появление цифровых рублей, наличный оборот денежной массы увеличивается ежегодно.

В Тюменской области, Югре и на Ямале появилась модернизированная купюра номиналом в пять тыс. рублей. На ней изображены достопримечательности Уральского федерального округа. Новые банкноты более устойчивы к загрязнению и имеют современную степень защиты от подделок, - сообщает Тюменская линия.