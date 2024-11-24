Опасна ли техническая соль для обуви, объяснила эксперт

Техническая соль, или галит, широко используется для обработки дорог в зимний период, чтобы предотвратить образование гололеда. Галит считается коррозийным и токсичным материалом. В его составе, в отличие от современных противогололедных реагентов, нет специальных биофильных добавок и ингибиторов коррозии, которые бы снижали агрессивное воздействие на транспортные средства, металлические и мостовые конструкции.

Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова рассказала, разъедает ли обувь галит: "Зимой обувь подвергается целому ряду воздействий, включая низкие температуры, влагу и соли, которые оказывают на неё негативное влияние. Особенно это актуально в условиях городских улиц, где используют различные химические реагенты для борьбы с гололёдом. Соль и реагенты могут повредить обувь, особенно если она изготовлена из натуральных материалов, таких как кожа или замша. Другие соли (хлористые кальций, магний, натрий) образуют острые кристаллы и разрывают коллагеновые волокна, что приводит к деформации кожи. Галит – агрессивный материл. Когда он проникает вглубь кожи, то усиливает разрушение структуры волокон и способствует образованию разрывов и трещин ее верхних слоев", - говорит эксперт.

Современные противогололедные материалы имеют в своем составе специальные биофильные добавки, которые снижают негативный эффект на экологию, лапы животных и обувь. Поэтому утверждение, что современные реагенты "проедают" обувь – миф. При выборе обуви стоит помнить, что изделия из нубука и замши больше других подвержены промоканию, а лаковая обувь может потрескаться на морозе, - сообщает АиФ-Тюмень.