В креативном центре "Земля искусств" работает выставка тюменских ковров

В креативном центре "Земля искусств" открылась выставка проекта "Тюменский махровый ковёр – ткём вместе!", на экскурсиях побывали 300 школьников, 50 женщин под руководством специалистов "Дома ремёсел" обучились сибирскому промыслу.

Это стало возможно благодаря проекту "Тюменский махровый ковёр – ткём вместе!", получившему поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

В проекте опытные мастерицы рассказали землякам о смыслах, что закладывали наши предки в свои творения. И дали возможность каждому стать частью творческого процесса. Ребятишки на экскурсиях пряли, завязывали ковровые узелки. А взрослые участницы с сентября 2023 года усердно трудились и создали три традиционных ковра.

Это ковёр "Коники" с традиционным густым ворсом и характерным для Тюменского уезда IХ в. рисунком – две конские головы. Две лошади символизируют супружескую верность, такие ковры дарили в качестве приданного на свадьбу. Для работы в рамках проекта был использован прототип ковра Агнии Ивановны Квасниковой, ковровщицы из артели "Ковёрница" с. Каменка Тюменского района. Ковёр "Два мака" (по образцу упоровского ковра из коллекции Натальи Ивановны Сезёвой). И необычный ковер "Аленький цветочек", сотканный по мотиву ковра Нины Константиновны Переладовой из д. Одино Упоровского района. Он выполнен в смешанной технике, на безворсовом сером фоне – яркий махровый цветок. Нина Константиновна придумала рисунок сама и создала два коврика-"накресельника" в свой дом.

Искусствовед Татьяна Сергейчук отмечает: "Цветы – это словно воспоминание о рае, и такое ощущение, что женщина, когда создавала ковры тоже хотела вспомнить этот прекрасный мир и создать этот мир вокруг себя, вокруг своей семьи. А дом, в котором висели такие красивые ковры, был символом семейного рая!"

До конца мая полюбоваться на ковры можно на выставке в центре "Земля искусства" (г. Тюмень, ул. Щербакова, 88а). Вход свободный. Ткачихи продолжают работать на станках и ждут новых проектов.