Спасатели МЧС устранили течь в дамбе на трассе Тюмень-Омск

08:37 25 апреля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь и оперативно предотвратили прорыв насыпи, сообщает МЧС РФ.

"На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", - указано в сообщении.

Федеральная трасса Тюмень-Омск открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение.

Накануне сообщалось, что река Ишим в районе села Абатское поднялась до 1054 см, превысив критическую отметку на 74 см.

Теги: паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2024