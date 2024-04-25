Спасатели МЧС устранили течь в дамбе на трассе Тюмень-Омск

В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь и оперативно предотвратили прорыв насыпи, сообщает МЧС РФ.

"На место незамедлительно прибыли специалисты чрезвычайного ведомства. За несколько часов спасатели засыпали и укрепили аварийный участок. В настоящее время течь устранена, вода откачивается", - указано в сообщении.

Федеральная трасса Тюмень-Омск открыта для проезда. В районе дамбы организовано реверсивное движение.

Накануне сообщалось, что река Ишим в районе села Абатское поднялась до 1054 см, превысив критическую отметку на 74 см.