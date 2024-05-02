В Тюменской области из-за паводка на реках Ишим и Тобол в воде оказался 361 дом

Река Ишим начала снизаться в Казанском, Ишимском районе и Ишима, продолжает прибывать в Абатском районе и интенсивно растет в районе села Викулово.

ПО данным МЧС РФ, за сутки уровень воды в реке Ишим снизился у села Ильинка на 9 см (842 см),

в городе Ишим снизился на 8 см (1049 см), у села Абатское поднялся на 4 см (1232), у Викулово - плюс 69 см (1129).

В населенных пунктах Абатского района сотрудники МЧС России беседуют с жителями и предлагают эвакуироваться. В абатской деревне Назарово и викуловском селе Чебаклей жителей эвакуировали.

По данным на утро четверга, в 40 населенных пунктах региона остаются подтопленными 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок и 29 участков автодорог.