В Тюменской области из-за паводка на реках Ишим и Тобол в воде оказался 361 дом

09:45 02 мая 2024
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Продолжение: Жителей Викуловского района убеждают покинуть дома из-за угрозы затопления

Река Ишим начала снизаться в Казанском, Ишимском районе и Ишима, продолжает прибывать в Абатском районе и интенсивно растет в районе села Викулово.

ПО данным МЧС РФ, за сутки уровень воды в реке Ишим снизился у села Ильинка на 9 см (842 см), 

в городе Ишим снизился на 8 см (1049 см), у села Абатское поднялся на 4 см (1232), у  Викулово  - плюс 69 см (1129).

В населенных пунктах Абатского района сотрудники МЧС России беседуют с жителями и предлагают эвакуироваться. В абатской деревне Назарово и викуловском селе Чебаклей жителей эвакуировали.

По данным на утро четверга, в 40 населенных пунктах региона остаются подтопленными 361 жилой дом, 523 дачных дома, 3 141 приусадебный участок и 29 участков автодорог.

Теги: Абатский район , Викуловский район , Ишим , Казанский район , паводок
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