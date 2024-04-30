Моор: паводок в Тюменской области затяжной, нужно быть готовыми ко всему

По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах региона подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок – в пунктах временного размещения. Ситуация с паводком на реках Ишим и Тобол в регионе остается напряженной, к тому же он будет затяжным, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Река Ишим

В селе Абатском, по данным на утро 30 апреля, самый высокий уровень воды - 12,21 м. Выше исторического максимума 2017 года на 73 см, выше критического уровня на 2,61 м. Подъем продолжается. Ситуацию усугубляют дожди и ветры. "Основное внимание – федеральной автотрассе Тюмень – Омск. Вблизи села Абатское проводятся работы по укреплению откосов самой дороги и насыпи, которая защищает ее от паводка. Дорожные службы и сотрудники МЧС работают круглосуточно, зачастую по пояс в воде", – рассказал Александр Моор.

Глава района Игорь Васильев опубликовал видео из Назарово:

Уровень воды в р. Ишим сегодня составляет 1221 см. Таким образом, на 73 см превышен уровень исторического максимума паводка 2017 года. В этом году паводковые воды принесли немало бед. Отрезано от большой земли 14 населённых пунктов, 5 деревень затоплены водой. Подтоплены десятки домов и придомовых территорий, в 8 населённых пунктах отключено электроснабжение. Продолжается борьба с паводком на дамбах районного центра и федеральной дороге. Стремительный подъем воды идёт в Ощепковском и Назаровском поселениях.

В Викулово вода интенсивно прибывает. За последние сутки на посту в райцентре она поднялась на 1,02 метра и достигла 9,76 м – до критической отметки в 10 м остается 24 см. По словам губернатора, сейчас ситуация в Викулово под контролем, все запланированные работы выполнены. Дамбу, рассчитанную на уровень воды в 12,5 метра, нарастили насыпью на 60 сантиметров. Однако ветер и волны сбивают пленку, которая защищает дамбу от повреждений - необходимо постоянно быть начеку и своевременно устранять возникающие изъяны.

В Ишиме наблюдается повторный подъем ровня воды, пока незначительный - плюс 7 см за минувшие сутки, до 10,52. Максимум был 22 апреля - 10,64 м. Основная задача та же - окарауливание дамб, своевременное обнаружение и устранение протечек. Ведется разъяснительная работа о мерах, которые будут приняты после схода воды, сообщил глава города Федор Шишкин:

В селе Казанское обе волны паводка прошли, вода начала снижаться. "Огромная площадь поймы Ишима рядом с селом Казанское залита водой. Сверху это похоже на море. И здесь тоже случаются штормы. Вчера был сильный ветер, волны. Из-за этого сорвало пленку на некоторых участках насыпи. Работа тяжелая, но парни мужественно противостоят стихии", – рассказал глава региона.

В понедельник в Казанке было обнаружено несколько просачиваний на дамбе по улице Совхозная, проводится своевременная отсыпка проблемных участков силами ДРСУ-5 Казанский участок. На улице Советская нашли два промокания дамбы. Все работы по поддержанию дамб проводятся в рабочем порядке. Будет проведено грейдирование грунтовой дороги в деревню Большие Ярки, сообщила глава района Татьяна Богданова.

Река Тобол

На очередном заседании регионального оперативного штаба губернатор проанализировал уточненные данные о гидрологической обстановке на реке Тобол. Вода поднимается на 30–40 сантиметров в сутки, рост продлится до 1 мая.

В Упоровском районе на утро 30 апреля уровень воды в реке Тобол на гидропосту в селе Коркино 8.,79 м, в Упорово — 7,85 м. Подтоплено 38 приусадебных участков: 18 в Коркино, 4 в деревне Старая Шадрина, 12 в деревне Осеева, 4 в селе Буньково. Затоплено 4,6 тысячи га пашни и 700 га отрезано водой. В притоке Тобола реке Емуртла вблизи Осеева и Буньково наблюдается обратное течение.

Ялуторовск. Ночью 29 апреля провели дежурство и окарауливание дамбы и насыпей. Депутаты города, народные дружинники и казаки, а также полицейские и сотрудники МЧС дежурили на месте. Пока воды в пойме нет, есть время для отработки взаимодействий и практических навыков. На дамбе сформировано 10 наблюдательных постов и если вода придет, главная задача караульных - оперативно сообщать о возможных промывах. В резерве есть более 60 тысяч мешков с песком.