Жителей Викуловского района убеждают покинуть дома из-за угрозы затопления

В Викуловском район вода за сутки поднялась до 11,29 метра - это 1,29 м выше критической отметки и на 32 см больше, чем в пик паводка 2017 года, при этом рост продолжается. Власти и МЧС просят жителей подтопляемых территорий срочно покинуть дома.

Глава района Лотов сообщил, что уровень будет повышаться ориентировочно до 7, 8 мая. По прогнозу вода будет держаться на территории района долго. Решением КЧС приняты первоочередные меры, в числе которых полная эвакуация с подтопляемых территорий:

Призываю жителей ... быть благоразумными и воспользоваться возможностью своевременно эвакуироваться самим и перевезти своё имущество и домашних животных в безопасное место.

По словам главы, во всех зонах возможного подтопления проводятся мероприятия по предупреждению последствий паводка, согласно решения КЧС. Привлечены группировки спасателей МЧС из других регионов, сотрудники полиции. Сотрудники МЧС, местные жители ведут окарауливание дамб и насыпей. На отрезанных от транспортного сообщения направлениях организованны временные лодочные переправы. Мероприятия по борьбе с паводком продолжаются круглосуточно.