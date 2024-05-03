Якушев: паводок в Тюменской области в этом году аномально длительный

13:43 03 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Паводок в этом году аномально длительный, уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заседания регионального оперативного штаба по паводкам.

"Паводок в этом году аномально длительный. Уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях - свыше 12,3 метров. Благодаря своевременным и правильным решениям, удалось ликвидировать пробки на федеральной трассе и не допустить серьезных протечек", - отметил Владимир Якушев. 

О ситуации на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе доложили руководитель "Уралуправтодора" Андрей Жуков и начальник УГИБДД Андрей Миллер.  Построенная дамба сдерживает паводковые воды реки Ишим, на участке автодороги введено реверсивное движение, ведется круглосуточное дежурство. 

Уровень воды растет в Викуловском районе Тюменской области. Полпред Владимир Якушев обратил внимание на необходимость оказания помощи жителям отрезанных паводком поселков, а также напомнил о важности личных встреч с населением. 

По данным МЧС России, в Тюменской области подтопленными остаются более 360 жилых домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков.

Теги: Владимир Якушев , паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024