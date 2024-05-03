Якушев: паводок в Тюменской области в этом году аномально длительный

Паводок в этом году аномально длительный, уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях, заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заседания регионального оперативного штаба по паводкам.

"Паводок в этом году аномально длительный. Уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях - свыше 12,3 метров. Благодаря своевременным и правильным решениям, удалось ликвидировать пробки на федеральной трассе и не допустить серьезных протечек", - отметил Владимир Якушев.



О ситуации на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе доложили руководитель "Уралуправтодора" Андрей Жуков и начальник УГИБДД Андрей Миллер. Построенная дамба сдерживает паводковые воды реки Ишим, на участке автодороги введено реверсивное движение, ведется круглосуточное дежурство.

Уровень воды растет в Викуловском районе Тюменской области. Полпред Владимир Якушев обратил внимание на необходимость оказания помощи жителям отрезанных паводком поселков, а также напомнил о важности личных встреч с населением.

По данным МЧС России, в Тюменской области подтопленными остаются более 360 жилых домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков.