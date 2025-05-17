Пожаловаться на работу летних кафе смогут жители Тюмени

Летние категории для обращения граждан появились на ресурсе "Тюмень — наш дом". Горожане могут оставить сообщения по работе летних кафе. Уже появилась первая жалоба на шум в Заречном микрорайоне.
Также тюменцы могут заявить о недостатках на велодорожках. Так, велосипедисты отметили участки на улицах Широтной и 50 лет Октября.
Жители контролируют состояние деревьев и активно сообщают о насаждениях, требующих внимания. Так, в категорию "Зеленый город" попали саженцы с проезда Заречного, улиц Линейной, Холодильной, Житкова, района Суходолье.
Также открыты категории по содержанию дорог и дворов, автобусным остановкам, освещению, брошенному автохламу и неправильной парковке и т.д.
Напомним, что все обращения, поступившие на портал городской администрации, обрабатываются, пользователи получают ответ, - сообщает Вслух.ру.
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