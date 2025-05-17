Тюменцы могут принять участие в онлайн-викторине по русскому языку и истории

10:47 17 мая 2025
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В Тюменской области стартовала VI Международная онлайн-викторина "Русский язык – живая связь времен", приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. Она продлится до 22 мая.

Проверить свои знания русском языке, его истории, культуре и выдающихся личностях могут все желающие. Для этого нужно пройти по ссылке и ответить на вопросы.

Викторина включает в себя четыре тематических блока. Три из них посвящены пяти фактам о русском языке, пяти фамилиям великих деятелей, пяти историям успеха, еще один блок - "А как говорят студенты?". Викторина включает текстовые вопросы, видеовопросы, пояснения и интересные историко-культурологические справки, - сообщает Тюменская линия.

"Цель викторины – повысить интерес к культуре и традициям России, популяризировать изучение русского языка и литературы, укрепить гражданское единство и сохранить этнокультурное многообразие. Организаторами выступают Общественная палата Тюменской области, Тюменское региональное отделение Ассамблеи народов России, Тюменский индустриальный университет", - рассказала член регоотделения АНР, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова.

Теги: викторина
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