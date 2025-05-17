Тюменская молодежь отправится в летнюю школу имени Аркадия Гайдара в Крыму

3 июля тюменцы отправятся в летнюю школу, посвященную советскому юношескому писателю и военному корреспонденту Аркадию Гайдару. На событии соберутся танцоры и хореографы-постановщики, актеры, режиссеры и сценаристы, вокалисты и битбоксеры, артисты оригинального жанра, а также режиссеры региональных отборочных этапов Студвесны и культорганизаторы.
Принять участие могут молодые люди из России и Беларуси в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация доступна до 1 июня на официальном сайте tavrida.art, - сообщает КП-Тюмень.
В смешанных командах под руководством опытных наставников они создадут три новые концертные программы для фестиваля "Российская студенческая весна". Эти постановки лягут в основу V Гастрольного тура победителей фестиваля. Всего для участников пройдут три арт-школы:
— Арт-школа "Культорги" — культорганизаторы, режиссеры образовательных организаций, специалисты культурно-массовых объединений улучшат навыки в организации и проведении культурных мероприятий. Они пройдут профессиональную переподготовку в области режиссуры и сценографии для студенческих событий, концертов и фестивалей.
— Арт-школа "Под куполом" — артисты оригинального жанра, режиссеры, акробаты, жонглеры, эквилибристы и чирлидеры примут участие в серии мастер-классов от экспертов конкурсных направлений фестиваля. Занятия будут посвящены созданию сценического образа, работе с реквизитом, а также музыке, звуку и свету в оригинальном жанре.
— Арт-школа "Исполняй" — изучая особенности современной музыкальной индустрии России, вокалисты различных направлений, битбоксеры, авторы-исполнители и руководители вокальных коллективов создадут свои авторские песни.
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