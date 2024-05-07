Главы тюменских муниципалитетов благодарят сотрудников и курсантов МЧС за помощь в борьбе с паводком

Главы Ишима, Ишимского и Абатского районов от себя лично и населения выразили благодарность сотрудникам и курсантам МЧС за отличную работу, неоценимую помощь в противостоянии паводку и защите населенных пунктов.

1 /1

Федор Шишкин, Ишим:

К месту расположения отправились 17 сотрудников Главного Управления МЧС России по Свердловской области, принимавших активное участие в борьбе с паводком на территории Ишима. Спасатели не покидают город, проводится ротация личного состава взаимозаменяемых группировок. На протяжении нескольких недель в жару и холод, днём и ночью сотрудники МЧС оказывали помощь населению, проявив при выполнении задач профессионализм и самоотверженность. Вместе с главой Ишимского муниципального района Сергеем Николаевичем Ломовцевым поблагодарили спасателей за работу, вручив им заслуженные награды.

Сергей Ломовцев, Ишимский район:

Последние несколько недель в районе идёт активная борьба с паводком. В противостоянии со стихией задействованы все наши силы и средства, активно помогают добровольцы и волонтёры из числа жителей. Большую помощь в укреплении защитных сооружений оказали сотрудники Главного Управления МЧС России по Свердловской области. Круглые сутки, в непростых погодных условиях они проявляли свой профессионализм и самоотверженность. Поблагодарил спасателей за службу и вручил им заслуженные награды.

Игорь Васильев, Абатский район:

Более двух недель стойко и мужественно боролись с водной стихией в Абатском районе курсанты - старшекурсники Екатеринбургского пожарного училища. Участком их ответственности был районный центр и федеральная трасса. Во многом благодаря усердию курсантов удалось отстоять райцентр и федеральную дорогу от затопления в пик паводка. Сегодня на торжественном митинге по случаю отбытия курсантов на государственные выпускные экзамены вручил всем ребятам благодарности Абатского района. Спасибо большое вам, товарищи офицеры и курсанты, за помощь нашему району во время исторического паводка! Будьте здоровы, успехов на экзаменах и в жизни!