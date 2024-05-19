В Нижнетавдинском районе пройдет новый сезон "Том Сойер феста"

Организаторы проекта "Том Сойер фест" готовятся в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района к новому сезону. Второй год волонтеры восстанавливают крестьянскую усадьбу начала XX века, чтобы открыть в ней культурно-просветительский центр, рассказал координатор фестиваля "Том Сойер фест" Александр Рыков.

"Дадим старт в ближайшие дни. Сейчас решаем организационные моменты. Нужна будет помощь волонтеров и спонсорская поддержка", — отметил он.

Работы ведутся на доме № 28 по ул. Дзержинского. В прошлом сезоне удалось сделать многое: расчистили территорию и вывезли строительный мусор, отремонтировали крышу и потолок второго этажа, заменили пол на первом этаже, провели малярные работы.

Главные задачи на этот сезон — сложить печь на первом этаже и подключить электроэнергию. Этим займутся специалисты. Однако в части работ по восстановлению дома помочь можно и своими руками. Специальных навыков от волонтеров не требуется, всему обучат на месте.

Поддержать проект финансово можно на сайте фонда "Наследие" либо через расчетный счет, реквизиты есть в группе проекта во ВКонтакте. В сообществе можно следить за новостями проекта и ходом работ, сообщает Тюменская линия.