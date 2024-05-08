В Тюменской области начали открывать дороги, на которых были введены ограничения из-за паводка

Сняты ограничения по движению на 41-м километре автодороги Ишим-Казанское в Ишимском районе Тюменской области. Дорога приведена в нормативное состояние, сообщает ГИБДД ТО.
Участок с 40 по 41-й км региональной автодороги Ишим – Казанское – граница Казахстана был закрыт для движения транспорта с 19 апреля в связи с переливом воды через проезжую часть.
Днем ранее глава Казанского района Татьяна Богданова сообщила, что открыты дороги в деревню Большие Ярки и между деревней Песчаное и селом Огнево, ожидается открытие дороги от Казанки в сторону Ишима, где был перемыв из реки Малая Алабуга.
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