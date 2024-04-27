774 наказа жителей приняли в работу тюменские депутаты

Работу с наказами жителей обсудили депутаты Тюменской городской думы VIII созыва в ходе очередного заседания 25 апреля. В перечень вошли 774 наказа, при этом 52 процента из них относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства в областном центре.

Как отметила председатель гордумы Светлана Иванова, свыше 25 процентов наказов касаются транспорта и дорог, 12 процентов - сферы капитального ремонта объектов муниципальной собственности. Также наказы затрагивают экологию и социальную политику.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету, депутат Антон Терёхин сообщил коллегам, что перечень утверждается решением городской думы на срок полномочий депутатов соответствующего созыва, а также направляется главе города Тюмени.

"Утверждению перечня предшествовала серьёзная работа, в том числе, на встречах жителей с депутатами, а также это работа с органами не только местного самоуправления, но и с региональными властями", - добавил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Он напомнил, что именно выстраивалась работа и с предыдущими созывами Тюменской городской думы. "Уверен, что мы вместе с жителями по большому счёту уже сформировали задачи, которые лягут в основу нашей совместной работы", - считает он.

Светлана Иванова, подчеркнула также, что наказы - одна из ключевых задач в работе депутатов, и этот вопрос никогда не остался без внимания, потому что каждый депутат очень трепетно относится к наказам жителей.