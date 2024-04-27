Жители Ишима, чьи дома подтопило, рассказали об оказанной им помощи

Жители подтопленных домов в городе Ишиме Тюменской области оперативно получили материальную помощь на первоочередные нужды, по их словам, местные и региональные власти оказывают им хорошую поддержку во время паводка.

При разливе реки Ишим в городе подтопленными оказались четыре дома, их владельцы уже получили по 50 тысяч рублей материальной помощи на первоочередные нужды из регионального бюджета. Мы поговорили с жителями 5 Южного переулка.

“Я получила пособие 50 тысяч рублей. Проблем с выплатой не было: в субботу написала заявление, а в понедельник вечером деньги поступили на счет. Не забыли про нас. Мне в администрации помогли мужа в больницу положить, он инвалид? Я считаю, не бросят нас, помогут - не оставят в трудную минуту. Сказали, что комиссия сделает оценку ущерба и его возместят”, - говорит пенсионерка Вера Плотникова.

Семья Светланы Криволаповой соседствует с Плотниковой с 2005 года, в 2017 году их дом почти не пострадал - вода зашла в подвал и немного подтопило фундамент, в этот раз вышла над полом сантиметров на пятнадцать. По словам женщины, администрация всех заранее предупреждала, что идет большая волна, надо быть готовыми. Сначала не верили, думали, что нагнетают, но после встречи с полпредом, губернатором и мэром, где сказали, что будет плюс два метра к прошлому рекордному подъему воды, начали собирать вещи.

"Организация, подготовка к паводку была достойная. Я всем благодарна. Проблем с вывозом вещей не возникло. Нам предоставили машину, грузчиков. Они сами загрузили, увезли на хранение. Сейчас мы были полностью защищены. По самому дому. Большое спасибо. Они боролись. Когда заметила протечку - позвонила в 112. Сразу приехали. Начали укреплять. Таскали мешки, старались. Не все получилось, но благодаря этой работе у меня было еще 12 часов, чтобы собраться. Нам максимально помогли. Не оставили один на один с проблемой", - рассказывает Светлана Криволапова.

Дома Веры и Светланы стоят на самом берегу реки, второй от берега - дом 93-летнего Василия Чепурина, тут подтопило только ограду и часть фундамента. Хозяин еще 12 апреля был помещен в больницу, проходит там плановую терапию, за домом присматривает его дочь из Томска Нина Портнягина.

“Я приехала 16 апреля, вода еще была в пределах берега. Все эти дни наблюдала, как оперативно работали, делали, наверное, все, что можно. В момент паводка было сделано все, что можно было здесь сделать. Я даже не ожидала. Насыпь сделали, чтобы нас отгородить, когда у соседей стало затоплять. К сожалению, не сработало, но это природа - что поделаешь?!. Ребята мешками там закидывали, и здесь трактора работали, и там работали. Глава города лично всем тут руководил. Спасали все, что можно. Молодцы! Мы с Верой выехали в пятницу, сначала хотели ночевать, но вода стала прибывать с такой скоростью, что я сказала: "Все, руки в ноги!" и в 8 вечера мы уехали, а в 12 ночи, оказывается, здесь ходила машина и всех, кто был дома, просто эвакуировали", - вспоминает Нина Портнягина.

В первые два дома зайти пока проблематично - стоит вода, есть опасность увязнуть в глине. В остальных можно жить, но электричество отключено. Хозяева живут у родственников и знакомых. Как только вода уйдет, комиссия оценит нанесенный стихией ущерб, и горожане получат компенсацию.