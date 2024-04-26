На межрегиональных соревнованиях по спортивной аэробике в Тюмени выступят 400 спортсменов

27 и 28 апреля в Тюмени состоятся III Межрегиональные соревнования по спортивной аэробике на призы чемпионки Мира Евгении Чаюн. Состязания примет многофункциональный спортивный центр "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37). Выступления начнутся в 10:00, торжественное открытие назначено на 13:00.

Участниками станут более 400 спортсменов 6-17 лет из 10 регионов России – Тюменской, Московской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Состязания пройдут по шести номинациям: "Индивидуальные выступления", "Смешанные пары", "Трио", "Группа", "Танцевальная гимнастика" и "Гимнастическая платформа". Спортсмены выступят с программами, объединившими танцевальные и акробатические элементы. Судьи оценят выступления с точки зрения артистичности, сложности и качества техники исполнения.

- Наши старты дадут отличную возможность выступить, испытать себя, выполнить элементы, прогнать новые соревновательные упражнения тем спортсменам, которые еще не выезжают на такие крупные соревнования. А мы, в свою очередь, вновь покажем, что наши соревнования самые технологичные в спортивной аэробике. В прошлом году мы разработали программу по демонстрации судейских оценок, а в этот раз готовимся удивлять зрителей еще одним нововведением, - отметил президент Федерации спортивной аэробики Данил Чаюн.

Нововведением станет программа, которая будет транслировать выступления участников с указанием названия элемента, который выполнил спортсмен. Таким образом, зрители смогут узнать что-то новое о спортивной аэробике и лучше понять правила соревнований.

Евгения Чаюн - победитель, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира (2012, 2014), серебряный призер Всемирной летней Универсиады (Китай, 2011), серебряный призёр Всемирных игр (Колумбия, 2013), четырёхкратный победитель и двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2011, 2013, 2015), многократная чемпионка России, единственная спортсменка, становившаяся чемпионкой России по спортивной аэробике во всех номинациях, тренер спортивной сборной команды Тюменской области, спортивный судья всероссийской категории.