В тюменском доме-музее "Хуторъ" появится экскурсия о лошадях в годы Великой Отечественной войны

Экскурсию "Галопом по окопам, или Как лошади ковали победу вместе с нами" в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны запускает дом-музей русских пород лошадей "Хуторъ" в Тюмени, - рассказала владелица музея Ксения Пахомова.

"На этой экскурсии будем рассказывать о том, как лошади помогали приближать победу. Так, есть знаменитая порода - орловская рысистая. В годы войны отметился боевой конь по кличке Керчь из Башкирии. Он остался единственным выжившим из 112-й дивизии. После войны его отправили обратно на родину", — поделилась она.

В 2025 году дому-музею русских пород лошадей исполнится три года. В самом начале организаторы пространства сформулировали миссию: просветить людей об отечественном коневодстве, важности сохранения русских пород. Гостям на экскурсиях продолжительностью от 45 минут до часа рассказывают, чем могут быть полезны кони. При этом владельцы завозили и заграничных животных, которые влияли на формирование отечественных пород. Скоро в музее появятся новые породы — шайры и клейдесдали. Эти могучие тяжеловозы дадут возможность увидеть, какие лошади стали основой для владимирского тяжеловоза.

"У нас содержатся лошади более 20 пород, есть козы, более ста баранов, олени, кролики, собаки", — рассказала владелица "Хутора".

Лошадей из дома-музея вывозили на Международную конную выставку "Иппосфера" в Санкт-Петербург. В 2024 году владимирский тяжеловоз Тихий из Тюмени занял четвертое место. Кобыла забайкальской кучерявой породы Янжима завоевала вторую позицию. В 2025 владельцы музея лошадей снова хотят вывезти своих любимцев на выставку, - сообщает Тюменская линия.

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