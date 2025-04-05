В Тюмени стартовал сезон клещей

"Самая теплая зима в Тюменской области за всю историю наблюдений должна была создать комфортные условия для распространения клещей. Но не все опасения экспертов подтвердились. Так, 21 марта Роспотребнадзор предупредил жителей Тюменской области о потенциальном старте сезона в самом начале апреля. По состоянию на 28 марта в медицинские учреждения региона уже завезены вакцины от заболеваний, передающихся с укусом. Год назад официальный старт сезона отсчитывался Роспотребнадзором с 19 марта", - рассказал генеральный директор и основатель сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.

Чтобы избежать потенциальной опасности, следует пользоваться специальными средствами против клещей – как правило, существующими в виде спреев.

Такие препараты представлены в двух разновидностях: "акарициды", то есть яды, и "репелленты", то есть средства для отпугивания.

Репелленты действуют иначе: их задача – отпугнуть вредителей от человеческого тела, запах которого становится для них маяком и сигналом к приему пищи. Химические соединения в составе репеллентов могут действовать лишь на ограниченный набор кровососущих – следует внимательно проверять данные на упаковке, чтобы убедиться о совместимости средства с конкретным запросом. Также репелленты могут и вовсе не сработать, если необходима защита от назойливых насекомых, не использующих запах человеческого тела в качестве сигнала, то есть не планирующих укусить ради собственного пропитания, - сообщает АиФ-Тюмень.