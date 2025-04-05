Тюменцам рекомендуют начать уход за клубникой на садовом участке

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области советуют убрать мусор, засохшие и старые опавшие осенние листья. Если оголились корни, кусты аккуратно окучивают так, чтобы корни оказались в земле, а точка роста оставалась на поверхности.

Следующий этап, проводим обрезку усов и молодых розеток, которые отрасли осенью. Не забываем при работе использовать продезинфицированный инструмент.

Если вы не планируете проводить частый полив и рыхление почвы, то необходимо прибегнуть к мульчированию, ведь этот метод защитит клубничные посадки от чрезмерного испарения влаги, перегрева и коркования. В качестве мульчи используем солому, сухую траву или перепревший хвойный опад, слой 5–6 см.

До отрастания новых листьев обрабатываем кустики от болезней медным купоросом или бордоской жидкостью. Эти препараты защищают от основных болезней клубники – пятнистостей, фитофтороза, гнилей, мучнистой росы, антракноза и ржавчины.

Когда появятся новые 2-3 листочка, проводим первую подкормку. В начале роста клубнике нужен азот. Используйте аммиачную селитру – 1 ст. ложка на 10 л воды. Полив проводят по влажному грунту под корень каждого растения, - сообщает КП-Тюмень.