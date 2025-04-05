Встречается ли буллинг во взрослых коллективах

Взрослые не защищены от буллинга. И с проявлениями подобной травли следует бороться. Но как правильно и психологически грамотно это делать? Об этом рассказала психолог регионального центра "Семья" Евгения Писарева.

– Во взрослых коллективах ровно та же ситуация, только проявления иные. Но у взрослого человека обычно более устойчивая психика, у него есть возможность отойти от ситуации и свести контакты с агрессором к минимуму. В конце концов, обсудить эту проблему с руководителем, чтобы расставить точки над "i". Если, конечно, буллинг не исходит от самого руководителя, что тоже нередко бывает. Но, во всяком случае, здесь действуют уже другие правовые нормы, и буллинг во взрослой среде наказуем по всей строгости закона, в административном порядке, – рассказала психолог.

Людям, ставшими жертвами буллинга, она посоветовала вести дневник и фиксировать все случаи и проявления агрессии. С тем, чтобы, когда они придут к руководителю организации или в полицию, не быть голословными и не путаться в показаниях. И конечно, желательно, чтобы такие проявления могли быть подтверждены свидетельскими показаниями, - сообщает Тюменская область сегодня.