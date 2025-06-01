В августе пройдет фестиваль гик-культуры "ProИГРЫ 4k"

По словам автора идеи и организатора фестиваля Екатерины Абрамовой, 9-10 августа горожан будут ждать фиджитал-площадка, классические игры (шахматы, го), настольные спортивные и ролевые игры, деловые игры, локация для детей, ретро-площадка, Just dance, JackBox, мастер-классы и многое другое. Не исключено, что количество площадок возрастет, поскольку некоторые еще находятся в стадии согласования.

"В программу также вошли соревнования, на которые откроется регистрация. Запланированы турниры, участники которых смогут посоревноваться за призовые места: Just dance, киберспортивный турнир, косплей-дефиле, интеллектуальные соревнования. Из нововведений — конкурс по кавер-танцам, турнир по Warhammer 40,000, поскольку о нем часто спрашивали на предыдущих фестивалях", — поделилась автор проекта и организатор фестиваля.

Проект "ProИГРЫ 4k" реализуется при грантовой поддержке Российского движения детей и молодежи. На его проведение выделили более 800 тыс. рублей. Средства позволят масштабировать проект, привлечь больше экспертов, решить организационные задачи в плане формирования фотозоны и брендинга.

Екатерина Абрамова подчеркнула, что фестиваль — это одно из мероприятий проекта, посвященного развитию игровой культуры. Кроме этого события "ProИГРЫ 4k" включает разнообразные тематические мастер-классы. Они будут абсолютно бесплатны для каждого, кто успеет зарегистрироваться на события. Созданные в процессе мастер-классов вещи участники смогут забрать с собой. Например, запланированы встречи по созданию кокошников и игровых миниатюр.

Также на грантовые средства будет записан третий сезон "Вечернего фанДома", посвященного игровой культуре. Его участниками станут представители научного сообщества региона и деятели креативной индустрии, которые связаны с играми.

Сейчас авторы идеи активно ищут партнеров и спонсоров, грант не позволяет делать призовые подарки для призеров турнирных соревнований, - сообщает Тюменская линия.