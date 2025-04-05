Стало известно, кому в Тюменской области готовы платить зарплату больше 100 тыс. рублей

В Тюменской области специалисты могут зарабатывать в разы больше, чем в среднем по региону. Прораб в промышленности будет получать по 240 тысяч рублей в месяц, главный инженер проекта – 200 тысяч, инженеры по ремонту – до 172 тысяч, геологи – до 150 тысяч.

Рядовой и сержантский состав может зарабатывать до 226 тысяч в месяц, стрелки – 144 тыс. 900 руб.

На высокую зарплату смогут претендовать начальники: службы в промышленности (137 тыс. 900 руб.), ремонтно-механических мастерских (120 тыс. руб.), участка (115 тыс. 600 руб.).

Заработок выше среднего предлагают наладчикам контрольно-измерительных приборов и автоматики (111 тыс. руб.), монтажникам технологических трубопроводов (106 тыс. 871 руб.), бетонщикам (106 тыс. 375 руб.), машинистам передвижной электростанции (102 тыс. 500 руб.).

По 100 тысяч рублей будут получать директор дома детского творчества, машинисты землесосного плавучего несамоходного снаряда и бортпроводники, - сообщает Вслух.ру.