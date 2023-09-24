В Тюмени прошла акция "Детство без опасностей"

21 сентября на пешеходной улице Дзержинского прошла акция "Детство без опасностей". Тюменцы играли в "Крестики-нолики", собирали пазлы, отвечали на вопросы о безопасности.

Дети и подростки участвовали в блиц-опросе — охотно и верно отвечали на вопросы о том, на какой сигнал светофора можно переходить дорогу, где хранятся лекарства для оказания первой помощи, каким прибором измеряют температуру и как называется средство защиты от огня в помещении или транспорте. Затем участники выбирали, в какую из двух предложенных игр они хотят сыграть: "Крестики-нолики" или "Собери сам".

По правилам игры в "Крестики-нолики", участники в паре с промоутером, родителем или другом, по очереди отвечали на вопросы про безопасность на улице, дома и в интернете. Каверзные вопросы тоже не оставались без ответа. На вопрос: "Что можно взять у незнакомца на улице: шоколадку, игрушку или телефон", игроки без раздумий отвечали — "ничего". За верный ответ участники могли сделать свой ход. Те, кто справились быстрее соперника — составили линию из трех "крестиков" или "ноликов" — получали фирменные бутылки для воды.

В игре "Собери сам" юные тюменцы собирали пазлы с правилами безопасности. За верные утверждения участники получали стикерпаки, сообщает КП-Тюмень.