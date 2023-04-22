Традиционная патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует в Тюмени

Один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне, георгиевскую ленточку, в преддверии 9 мая волонтеры будут раздавать в торговых центрах, в скверах и на площадях нашего города:



- 25 апреля с 12 до 18 часов по адресу: ул. Дзержинского, 30;

- 27 апреля с 12 до 18 часов в сквере Николая Машарова;

- 29 апреля с 12 до 18 часов на площади Европы;

- 4 мая с 12 до 18 часов у входа в ТЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1А);

- 5 мая с 12 до 18 часов у входа в ТЦ "Колумб" (ул. Московский тракт, 118);

- 6 мая с 12 до 18 часов на площади Памяти.

Акция ежегодно проводится с 23 апреля по 9 мая более чем в 90 странах мира. Всего в ходе акции ежегодно раздаются около 20 миллионов ленточек, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике г. Тюмени.