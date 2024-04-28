Почему в майские праздники выгоднее получать оклад

В 2024 году с учетом переноса выходных дней работающие будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая – четыре дня и с 9 мая по 12 мая – тоже четыре дня. В сервисе SuperJob рассказали, как это отразится на заработной плате.

8 мая - сокращенный рабочий день, поскольку он предшествует нерабочему праздничному дню. Всего у работающих на пятидневке в мае будет 20 рабочих дней или 159 рабочих часов.

При этом заработная плата работников, которые получают оклад, не будет уменьшена из-за дополнительных выходных. Их наличие в мае означает лишь то, что стоимость одного рабочего дня будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года, где рабочих дней больше.

Стимулирующие выплаты (премии, надбавки, доплаты) и компенсации должны быть выплачены в общем порядке, в соответствии с установленной системой оплаты труда.

У работающих по сдельной системе ситуация немного другая. Их зарплата зависит от времени выполнения работы или от ее результата. Если в месяце мало рабочих дней, зарплата у таких работников может быть меньше, чем в "обычные" месяцы. Однако для них Трудовой кодекс РФ предусматривает гарантию: если работники (которые не получают оклад) не привлекаются к работе в праздничные дни, работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель.

Иными словами, если такой работник не будет работать 1 или 9 мая, то за эти дни работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Если же сотрудник будет работать в выходные или нерабочие дни, оплата за этот день должна будет производиться в двойном размере, сообщает Вслух.ру.