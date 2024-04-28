В Тюмени состоится турнир юных математиков "ТЮМ_72"

3 мая в Тюмени пройдет VIII турнир юных математиков Тюменской области "ТЮМ_72", участниками могут стать школьники 4-7 классов.

"Соревнование проводится с 2015 года – с момента образования физико-математической школы, по традиции – ежегодно в мае. Его цель - привлечь внимание к математическому образованию, чтобы талантливые ребята могли найти единомышленников.

"ТЮМ_72" - это уникальное детское сообщество, в котором ребята чувствуют, что здесь их поддержат, что развиваться в математике, имея к этому стремление, постоянно повышая свой уровень – это классно", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" куратор турнира, учитель математики ФМШ, методист регионального центра "Новое поколение" Иван Бронников.

Чтобы стать участником необходимо собрать команду из четырех человек. При этом допускается не более двух сборных в каждой параллели от одного учреждения.

"Задачи на турнире всегда интересные, есть задания с изюминкой, со скрытым подтекстом, а есть такие, где ответ буквально лежит на поверхности, но к этому простому решению нужно прийти, совершив, порой, очень длинный логический путь. Когда ученик понимает всю идейность и хитрость задумки авторов задачек, загорается еще большим интересом к математике", - добавил Иван Бронников.