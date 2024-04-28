28 апреля – профессиональный праздник работников скорой

Водитель Олег Ахметов 5 лет назад очень хотел попасть на скорую помощь и прошел серьезный отбор. Несколько дней стажировки, несколько месяцев работы на фельдшерских бригадах, и случился крутой вираж в карьере – был переведен на врачебную бригаду.

"Коленки тряслись после первого вызова: с сиреной и мигалками летел по встречке, где-то – на красный. Конечно, водить быстро – это главное, но и безопасно, чтобы доставить всех живыми. Всю аппаратуру изучил, чтобы прибегающим родственникам выдавать то, что срочно понадобилось врачу на вызове", – рассказывает водитель.

Если медикам нужна помощь – он всегда рядом. Пробует новые роли, чему-то учится, сталкивается с испытаниями, которые даже не мог себе представить. Из недавних ситуаций – помощь пострадавшему в ДТП, извлеченному из покорёженного автомобиля. Пока медики подсоединяли оборудование и вводили лекарственные препараты, Олег Ахметов приступил к проведению непрямого массажа сердца. Потом его сменил фельдшер. Реанимация была успешной и пациента перевезли в стационар, сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Областной станции скорой медицинской помощи.

По мнению Олега Ахметова, 95 % водителей с пониманием относятся, когда слышат визг сирены и видят проблесковые маячки: пропускают, уступают дорогу, объезжают. "Слышите сирену – будьте готовы уступать", – призывает водитель скорой помощи.