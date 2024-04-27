Сбор помощи для раненых участников специальной военной операции начали в Тюмени

Тюменские поисковики перед майское поездкой в ЛНР объявили сбор гуманитарной помощи для раненых участников специальной военной операции

В конце мая представители Областного поискового центра им. Артура Ольховского в рамках проекта "Связь поколений" отправятся в Луганскую Народную Республику, чтобы познакомить местных жителей с региональным поисковым движением. Следуя по маршруту до Краснодона, они планируют доставить гуманитарный груз в госпитали.

Внести вклад в общее дело может каждый. Необходимы костыли, инвалидные кресла, предметы личной гигиены (зубные щетки и пасты, шампуни, гели для душа, бритвенные принадлежности, триммер для волос, влажные полотенца и салфетки), одежда (майки, футболки, теплые кофты, трико без резинки внизу, нижнее белье, носки х/б, резиновые тапки), бумага А4 и одноразовая посуда.

Сбор проходит до 14 мая 2024 года по адресам: проезд Геологоразведчиков, 6а и улица Челюскинцев, 46 (Дворец творчества и спорта "Пионер"). Вещи также можно передать поисковикам 9 мая в сквере Прощания города Тюмени с 9:00 до 14:00.

Проект "Связь поколений" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области.